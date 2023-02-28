فتش عن 3 أمراض تسبب السمنة وزيادة الوزن

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يحذر الأطباء من خطورة السمنة وزيادة الوزن على الصحة، خاصة أن السمنة ترتبط بقلة الحركة وأمراض القلب والشرايين.

ويوضح الأطباء أن السمنة وزيادة الوزن ترتبط بحالات صحية ومرضية كالتالي:

1. قصور الغدة الدرقية

عادة ما يكتسب مرضى قصور الغدة الدرقية السريري الوزن الزائد، وعادة ما تكون زيادة الوزن غير كبيرة على الرغم من أن علاج قصور الغدة الدرقية لا يبدو أنه مرتبط بفقدان الوزن، فإن زيادة تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم ضمن النطاق الطبيعي قد ارتبط أيضًا بارتفاع طفيف في وزن الجسم عند البالغين.

وتشير بيانات المراقبة إلى أن السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية، مما يثير الشكوك حول العلاقة بين السمنة والغدة الدرقية.

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2. متلازمة كوشينج

غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بمتلازمة كوشينج من سمنة مركزية تدريجية تؤثر على الجذع والبطن. بالإضافة إلى الضمادات الدهنية الأكبر حجمًا في الظهر وفوق الترقوة، عادةً ما يتراكم النسيج الدهني في الوجه والرقبة.

وعلى الرغم من أنها عادة ما يتم تجنبها “أي متلازمة كوشينج”، إلا أن الأطراف غالبًا ما تظهر هزالًا في العضلات.

3. ورم تحت المهاد في الدماغ

السمنة تحت المهاد “منطقة في الدماغ”، هي نوع من السمنة التي تحدث عندما لا يعمل المهاد بشكل طبيعي.

وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتطور السمنة في منطقة ما تحت المهاد هو علاج ورم الدماغ الذي يؤثر على منطقة ما تحت المهاد.

ويمكن أن تسبب أي إصابة في منطقة ما تحت المهاد هذه الحالة، وقد تحدث هذه المتلازمة بسبب ورم (غالبًا ورم قحفي بلعومي)، أو رض ، أو إشعاع ، أو جراحة في الحفرة الخلفية ، أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

هذه الأجزاء من الدماغ مسؤولة عن دمج المعلومات الحسية الواردة حول توافر الغذاء مع المعلومات الأيضية حول الاحتياطيات الغذائية، وينتج عن تلف ما تحت المهاد البطني الأوسط فرط بلع ، وانخفاض في إنفاق الطاقة ، والسمنة.

ويمكن أن تسهم المشكلات الصحية الأخرى، بما في ذلك زيادة الأنسولين ونقص هرمون النمو ، في الإصابة بالسمنة.

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