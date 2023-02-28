ارتفاع إنتاج أوبك في فبراير

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في شهر فبراير الماضي، مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق.

زيادة 150 ألف برميل

وحسب مسح أجرته “رويترز”، ضخت “أوبك” نحو 28.97 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن يناير الماضي، بينما لا يزال الإنتاج منخفضا بأكثر من 700 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر.

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إنتاج نيجيريا

وأظهر المسح أن إنتاج النفط في نيجيريا سجل أكبر زيادة في أوبك بواقع 100 ألف برميل يوميا في فبراير، لتقترب البلاد من بلوغ الهدف المتمثل في زيادة إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل يوميا في هذا الربع.

إنتاج العراق

وجاء العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، في المرتبة الثانية من حيث زيادة الإنتاج بعد نيجيريا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأفادت بيانات رفينيتيف أيكون وشركات أخرى تتبع حركة النفط أن العراق رفع حجم صادراته من النفط المستخرج من جنوب البلاد في الشهر الجاري، مما عوض الانخفاض في صادراته من شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي، الذي توقف العمل به لفترة قصيرة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

التزام المملكة

وخلص المسح إلى أن المملكة والكويت والإمارات، الأعضاء في أوبك، أظهرت التزاما قويا بالإنتاج المستهدف بموجب اتفاق أوبك+.