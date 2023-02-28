الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر مارس

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول، عن أسعار الوقود لشهر مارس، والتي تظهر ارتفاع الأسعار بشكل محدود.

وحسب المؤسسة فقد شهدت أسعار الوقود، ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كانت عليه في فبراير الجاري، اليوم الثلاثاء.

ارتفاع أسعار البنزين

وأعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول عن أسعار مارس والتي سجل فيها لتر البنزين الممتاز 3.09 درهما مقارنة بـ3.05 للشهر الجاري.

انخفاض الديزل

وانخفض سعر الديزل من 3.38 درهما للتر في فبراير إلى 3.14 درهما للتر الواحد في مارس.

وبلغ سعر لتر الـ”إي بلس” 2.90 درهما مقارنة بـ2.86 درهما في شهر فبراير، ووصل سعر الخصوصي إلى 2.97 درهما مقارنة بـ2.93 درهما للشهر الجاري.

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