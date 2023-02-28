ترسيخا لسنة النبي ﷺ .. محافظ حفر الباطن يدشن حملة “عليكم بسنتي”

تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، بمكتبه في مقر المحافظة، أعمال الحملة التوعوية “عليكم بسنتي”، وذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية فهد الثبيتي، وعدداً من مسؤولي فرع الرئاسة.

الاهتمام بالحملات وبرامج التوعية

واطلع المحافظ على العرض المرئي للحملة التوعوية، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمام الرئاسة بالحملات واستمرارها بالبرامج التوعوية، التي تهدف للتبصير وإثراء الوعي المجتمعي.

وأكد أهمية هذه الحملات التوعية للفرد والمجتمع، مشيداً بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد.

اقرأ أيضا:

“الأمر بالمعروف” تقيم مبادرة “عليكم بسنتي” في الباحة

محافظة الوجه

وفي ديسمبر الماضي، أطلق محافظ الوجه، العميد شجاع الشريف، الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان “عليكم بسنتي”، وذلك بمقر المحافظة بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري.

وتهدف الحملة إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها وأثرها في المجتمع ، حيث تستهدف المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية وورش العمل بجانب النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.