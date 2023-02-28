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إغلاق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة صحية في “طريف”
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إغلاق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة صحية في “طريف”

إغلاق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة صحية في “طريف”

إغلاق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة صحية في “طريف”
١١:١٨:٥١ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 

أعلنت أمانة منطقة الحدود بمحافظة طريف تنفيذ 94 جولة رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي.

إغلاق 4 منشآت

وأوضحت “الأمانة”، أن الحملات أسفرت عن ضبط ورصد 24 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت، ومصادرة 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

الصحة والسلامة أولًا

وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

على الجانب الآخر، كانت أمانة جدة، أعلنت ضبط موقع حلويات شهير بحي الشرفية، يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلوم مكان تحضيرها.

مخالفة الاشتراطات الصحية

وقررت الأمانة إغلاق الموقع، وإتلاف كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بسبب مخالفات الاشتراطات الصحية، حسب “عكاظ”.

ووثق مقطع فيديو موقع تحضير الحلويات والآيس كريم، دون مراعات نظافة المكان، وباستخدام مواد غذائية غير معروف صلاحيتها، إضافة لوجود صراصير وسوء تخزين واستخدام جوالين الكلوركس في خلط المواد الغذائية.

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إزالة أكثر من 83 ألف مخالفة

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إزالة 83.015 ملصقًا ولوحة إعلانية مخالفة، كما طمست 32,696 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الطرق وداخل الأحياء، وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقال المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني، إن أعمال تحسين المشهد الحضري شملت تنظيف 4,728,484 مترًا مربعًا من الأراضي الفضاء، وإزالة 14طنًا من مخلفات البناء والحفر، بالإضافة لغسيل وتطهير الحاويات لإجمالي 139,455، وصيانة 6,224 حاوية.

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اخبار السعودية الحدود الشمالية السعودية اليوم محافظة طريف

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