بعد 21 يومًا.. استخراج حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة لاستخراج حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا.

وأفاد مغردون أن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.

وكانت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام تركية توثق عملية إنقاذ للعديد من رؤوس الماشية العالقة تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الأغثنين من الاسبوع قبل الماضي.

أبقار وأغنام:

ويظهر الفيديو قيام فرق الإنقاذ التركية بالعمال على انتشال وإنقاذ رؤس الماشية في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي تركيا.

وتظهر في الفيديو عدد من الأبقار التي كانت تحت الأنقاض وكيف بدا عليه التعب والهزال، حيث اسعفها سريعا رجال الإنقاذ بتقديم المياه.

وقام رجال الإنقاذ أيضا بانتشال عدد من الأغنام التي كانت عالقة ليدل على مدى الرحمة والعناية بالحيوانات التي حرص عليها فريق الإنقاذ.

قطة وكلب:

كما وثق مقطع فيديو أيضا صداقة بين متناقضين ” كلب وقطة”، وذلك بعد إنقاذهما من تخت أنقاض الزلزال المدمر في تركيا.

ونشرت الفيديو الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان وعلقت عليه بالقول :” تركيا: بعد إنقاذههما من تحت الأنقاض ، هذا القط وهذا الكلب لا ينفصلان”.

ويظهر الفيديو الكلب وهو يحتضن القطة كأنها أحد صغاره، وذلك عقب خروجهما من تحت الركام .

رجل إنقاذ وقطة:

كما وثق مقطع فيديو علاقة وطيدة نشأت بين أحد رجال الأغنقاذ، وقطة تم استخراجها من تحت أنقاض الزلزال المدمر.

ونشأت قصة الصداقة بين رجل إنقاذ تركي وقطة أنقذها من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال.

المنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم “إنقاذ” ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائما.

ويظهر الفيديو القطة وهي تلهو مستمتعة مع رجل الإنقاذ وتجلس فوق كتفه بعد استخراجها من تحت الأنقاض.

وقد جاء في الحديث النبوي عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دخل فسَكَبَتْ له وَضُوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات” (رواه ابو داود والترمذي).

فرق الإنقاذ التركية تعمل على انتشال وإنقاذ رؤس الماشية في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي تركيا. pic.twitter.com/eR4tF9p6nD — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) February 16, 2023

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