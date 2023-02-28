10 علامات تدل على احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.. لا تتجاهلها

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حذر خبراء وباحثون من 10 علامات مرضية، قد تكون مؤشرا قويا على الإصابة بسرطان الرئة، الذي قد يكون من الصعب اكتشاف أعراضه خلال مراحله المبكرة، لتشابهها مع أعراض لأمراض أقل خطورة.

وحسب “الشرق الأوسط” ، نقلت صحيفة “إكسبرس” البريطانية عن عدد من خبراء الصحة، هذه العلامات وهي:

1- فقدان الشهية:

يتسبب سرطان الرئة في فقدان الشهية والوزن مثله مثل باقي أنواع السرطانات.

2- الصوت الأجش:

قالت مراكز رعاية مرضى السرطان في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا الأمريكية إن سرطان الرئة قد يؤدي إلى تغيرات طفيفة في الصوت، حيث إن صوت الشخص قد يصبح أجشاً أكثر من المعتاد.

3- صعوبة في التنفس:

تعد صعوبة التنفس أحد أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعاً، حيث قد يتسبب الورم في سد مجاري الهواء الرئيسية.

4- الشعور بالإجهاد المستمر

يؤدي إفراز السرطان لبعض البروتينات مثل السيتوكينات إلى زيادة شعور الشخص بالإرهاق والتعب الشديد، علاوة على ذلك، فإن الإصابة بالسرطان تؤثر على نوم وشهية الأشخاص، وهي الأمور التي تؤثر على نشاطهم.

5- ألم في الصدر:

يعتبر شعور الشخص بألم في الصدر عند السعال أو الشهيق من أعراض سرطان الرئة، ومن ثم ينصح الخبراء بضرورة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة أي ألم غير معتاد.

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6- تورم حول الوجه والرقبة:

يمكن أن يسبب سرطان الرئة تورماً حول الوجه والرقبة، نتيجة لضغط الورم على الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب.

7- السعال المستمر:

يعتبر السعال المستمر الذي لا ينتهي من أعراض سرطان الرئة، فيما أشار خبراء الصحة إلى أن السعال المرتبط بنزلات البرد أو أمراض الجهاز التنفسي الأقل خطورة غالباً ما ينتهي خلال أسبوعين، في حين أن السعال المرتبط بسرطان الرئة لا يزول.

8- صعوبة في البلع:

حذرت مؤسسة “روي كاسل” البريطانية لسرطان الرئة من أن عسر البلع يمكن أن يكون سببه سرطان الرئة أو التهابات مثل مرض القلاع، وأوضحت أن عسر البلع المصاحب للسرطان غالباً ما يكون مصحوباً بألم أو حرقة بالحلق والمعدة.

9- سعال مصحوب بدم:

إذا كنت تعاني من سعال غير دائم ولكنه سعال مصحوب بالدم أو بلغم ملطخ بالدم، فقد يشير ذلك إلى إصابتك بالمرض الخبيث.

10- التهابات متكررة في الصدر:

إذا كنت تعاني من التهابات متكررة بالصدر لا تزول حتى بعد تناول المضادات الحيوية فقد تكون هذه علامة من علامات الإصابة بالمرض.