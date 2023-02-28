وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

تعزيز مسيرة العمل الخليجي

وفي بداية الاستقبال هنّأ سمو وزير الخارجية، معالي الأمين العام بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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شكر الأمين السابق

وفي وقت سابق، قدم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن آل سعود، الشكر للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لدول مجلس التعاون الذي غادر منصبه في 31 من يناير 2023.

وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش القمم الثلاث المنعقدة بالرياض : “أنتهز هذه الفرصة لشكر معاليكم وفريق العمل في الأمانة على كل ما قدمتموه في الترتيب لهاتين القمتين المهمتين”.