أهم 10.. صور تستدعي أمين الرياض أمام ولي العهد ورسالة هامة من حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

الزعاق يحذر من الأمراض الموسمية وبرد الحسوم في شهر مارس

حذر الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، من انتشار الأمراض الموسمية، مع بداية شهر مارس، وأبرزها الحساسية بجميع أنواعها.. المزيد هنا

النيابة العامة توضح عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها

أوضحت النيابة العامة أن الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات تتخذ أشكالا محددة.. المزيد هنا

حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

طالب “حساب المواطن” المستفيدين، بمراجعة البنك بشكل فوري، في حال كانت الدفعة “مدفوعة”، و التأكد من عدم إيداع الدفعة.. المزيد هنا

شاهد.. حوار شيق بين أمير القصيم وأستاذه الجامعي السابق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لحوار شيق دار بين أمير القصيم.. المزيد هنا

بعد 48 ساعة.. إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل في اليوم الأخير من الاختبارات.. المزيد هنا

عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بوروندي

أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق بإلزام.. المزيد هنا

توضيح عاجل من “الموارد البشرية” بشأن تمديد الإجازة الأسبوعية لـ 3أيام

من وقت لآخر تتردد المطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.. المزيد هنا

بالفيديو.. أمين الرياض: ولي العهد استدعاني من أجل هذه الصور

كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن استدعائه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “التأمينات” لكل من توقف اشتراكه: عليك بهذا الأمر فورًا

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السؤال، لكل من توقف اشتراكه في المعاشات، التسجيل بنظام الاشتراك الاختياري.. المزيد هنا

حرب عالمية ثالثة تقترب.. روسيا تتهم أمريكا بحمل الكيماوي لخطوط المواجهة مع أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن عربات مدرعة أميركية تحمل مواد كيماوية اتجهت نحو خطوط التماس مع أوكرانيا.. المزيد هنا