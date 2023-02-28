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“الشرقية” تعلن بدء خدمة التسجيل في النقل المدرسي لعام 1445هـ
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“الشرقية” تعلن بدء خدمة التسجيل في النقل المدرسي لعام 1445هـ

“الشرقية” تعلن بدء خدمة التسجيل في النقل المدرسي لعام 1445هـ

“الشرقية” تعلن بدء خدمة التسجيل في النقل المدرسي لعام 1445هـ
١٠:٠٩:٢٧ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، خدمة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام “نور” الإلكتروني بجميع المراحل الدراسية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

دعوة أولياء الأمور

ودعت “تعليم الشرقية”،  أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم للإسراع بفعل ذلك عبر نظام “نور”، وتعبئة طلب خدمة النقل المدرسي، حسب “اليوم”.وأشارت إلى أن الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة مُعفَون من أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي.

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أدوات الأمن والسلامة

وأوضحت الإدارة أن حافلات النقل التعليمي مستوفية لأدوات الأمن والسلامة وحساسات استشعار أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك.

وأفادت بأن تلك الاستحكامات يعتمد عليها لفحص الحافلة، والتأكد من خلوها من الطلاب، إضافةً إلى تزويدها بنظام التتبع GPS، إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

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