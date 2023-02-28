الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة المسموح به

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به.

وأضافت الوكالة الذرية، أنه تم رصد جزيئات مخصبة بنسبة أقل بقليل من 90%، موضحة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بما يقدر بنحو 87.1 كيلوغرام منذ آخر تقرير فصلي ليصل إلى 3760.8 كيلوغرام”.

إيران تقترب من السلاح النووي

ولفت تقرير الوكالة الذرية، إلى أن إيران لا تزال تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015″.

وأكدت الوكالة الذرية أن 42 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقرب إيران من السلاح النووي، موضحة أن إيران لديها كمية من يورانيوم مخصب بنسبة 60% تحتاج تطويرا بسيطا لإنتاج سلاح.

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وبينت الوكالة أن إجمالي كمية اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة لدى إيران تزن أكثر 3760 كلغم، موضحة أن إيران بررت اليورانيوم المخصب بنسب عالية بإمكانية وقوع خلل في عملية التخصيب.

عدم الشفافية يعرقل المراقبة

وأشارت الوكالة، إلى أن عدم شفافية إيران يعرقل عمليات مراقبتنا لمخزونها النووي، موضحة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بنحو 87 كلغم منذ آخر تقرير لنا.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يزور إيران خلال “الأيام المقبلة”.

وقال كمالوندي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “وجهت دعوة رسمية” لغروسي الذي سيزور إيران “خلال الأيام القليلة المقبلة”، وفق وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء.

وأضاف: “نأمل أن توفر الزيارة أرضية للمزيد من التعاون ولآفاق واضحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، من أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر العراق تفيد باستعداد الولايات المتحدة للعودة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نيد برايس، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، اليوم الثلاثاء “إنهم لم يبعثوا بأي رسالة عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره الإيراني”، مؤكدًا “أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال منذ أشهر”.

وأضاف برايس خلال مؤتمر صحافي ردًّا على سؤال حول هذه الرسالة، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، السلطات الإيرانية فقط تستطيع أن تجيب عن سبب استمرارها في الكذب، ويمكن للسلطات الإيرانية أن تكرر كلماتها بقدر ما تريد، لكن هذا لا يغير الحقيقة وراء القصة.

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