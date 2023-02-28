“تجنبي الصلاة بين الرجال”.. شؤون الحرمين توجه رسالة للنساء في المسجد الحرام

تواصل- فريق التحرير:

نبّهت رئاسة شؤون الحرمين، النساء من الصلاة بين الرجال في المسجد الحرام، مؤكدة على أن هناك مصليات خاصة بالنساء.

ونشرت “شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة إلى النساء، جاء فيها :” تجنبي الصلاة بين الرجال فهناك مصليات خاصة بالنساء في المسجد الحرام وأروقته”.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – ممثلةً في وكالة اللغات والترجمة- قدّمت خدماتها لضيوف الرحمن بـ (50) لغةً، وذلك من خلال كوكبة من المترجمين المتميزين المنتشرين في أروقة المسجد الحرام على مدار الساعة.

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ترجمة ميدانية وتخصصية

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الترجمة في المسجد الحرام تتكون من محورين رئيسيين، أولهما ترجمة ميدانية إرشادية للقاصدين، وترجمة تخصصية شرعية للخطب المنبرية والدروس، حيث تقوم الوكالة مؤخراً بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أروقة و مداخل المسجد الحرام كافة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللغات في الميدان لتتجاوز 50 لغةً؛لضمان شمولية الخدمات لجميع الزوار من الناطقين بغير العربية.

رسالة الحرمين للزوار

وأكد الحميدي ضرورة إيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم،حيث تحرص الوكالة على تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر وبعشر لغات عالمية معتمدة،وذلك عبر منصة منارة الحرمين وعبر أثير إذاعة FM ، وأنه قد استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالي.

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