بعد الزلزال.. الكوليرا تحصد الأرواح في الشمال السوري

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، وفاة 22 شخصا، جراء تفشي وباء الكوليرا، في أعقاب سلسلة الزلازل التي شهدتها سوريا وتركيا مؤخرا.

ارتفاع حالات الإصابة

وكشف الدفاع المدني أن هناك 568 مصابا بالكوليرا جراء “دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي بعد الزلزال”، حسب “العربية”.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في شمال غرب البلاد إلى 12 حالة وفاة و384 حالة إصابة إيجابية، حسب الجهات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، في الشهر ذاته، ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد، إلى 1492 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49، غالبيتها في حلب.

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أعلى مستويات الإصابة

وكانت اليونيسف، أشارت إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا تبقى في أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الزلزال.

من جانبها، عرفت منظمة الصحة العالمية، وباء الكوليرا بأنه عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة بضمات بكتيريا الكوليرا.

ولا تزال الكوليرا تشكل تهديداً عالمياً للصحة العامة ومؤشراً على انعدام المساواة وانعدام التنمية الاجتماعية.