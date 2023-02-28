شاهد.. أمريكي يرفع الأذان فوق مدينة سيدونا

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لرجل أمريكي مسلم يرفع الأذان فوق مدينة سيدونا بولاية أريزونا، بصوت يخطف القلوب.

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاز على مشاركات كبيرة بين المغردين.

أول مدينة يُرفع بها الأذان

وتعد مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا الأمريكية، أول مدينة كبرى في الولايات المتحدة تسمح برفع الأذان فى أكثر من 20 مسجدا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن مشهد المصلين وهم يتوافدون على المساجد إثر انطلاق صوت المؤذن يؤكد على تزايد عدد المسلمين في المنطقة.

السماح برفع الأذان

واحتفى مسلمو المنطقة بقرار السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ويثمنون هذا التغيير الهام في ممارستهم اليومية لشعائرهم الدينية بكل حرية في الولايات المتحدة، لكن يخشى بعضهم من أن يتسبب ذلك في رد فعل عنيف من قبل البعض.

اقرأ أيضا

“في بيوت أذن الله أن ترفع”.. المساجد تعود للصدح بالأذان وإغاثة المتضررين في زلزال تركيا