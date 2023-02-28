شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني الكتروني أول. كبير مهندسي البارجة. مهندس بحري ، أ. إداري تقني ، مشغل IRadio. أخصائي لوجستي. عامل الحفر. رستابوت. أخصائي عقود أول. أخصائي المشتريات. المهندس الثاني ، الكهرباء والأجهزة. المهندس الثاني ميكانيكي. أخصائي HSE. محلل ، دعم فني وظيفي لسلسلة التوريد. منسق تدريب السلامة III. مدير البنية التحتية. مهندس أول ، كهربائي وأجهزة (ICS / البرمجيات). والمزيد …

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