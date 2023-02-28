شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فني الكتروني أول.
- كبير مهندسي البارجة.
- مهندس بحري ، أ.
- إداري تقني ، مشغل IRadio.
- أخصائي لوجستي.
- عامل الحفر.
- رستابوت.
- أخصائي عقود أول.
- أخصائي المشتريات.
- المهندس الثاني ، الكهرباء والأجهزة.
- المهندس الثاني ميكانيكي.
- أخصائي HSE.
- محلل ، دعم فني وظيفي لسلسلة التوريد.
- منسق تدريب السلامة III.
- مدير البنية التحتية.
- مهندس أول ، كهربائي وأجهزة (ICS / البرمجيات).
- والمزيد …
اقرأ أيضا:
وظائف شاغرة بالمجموعة الوطنية للنقل البحري.. التفاصيل ورابط التقديم
عن الشركة:
- شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر.
- ويمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
رابط التقديم.. “وقاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات