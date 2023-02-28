مجدداً.. تركيا تتعرض لزلزال بقوة 5.6 وسط البلاد

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت تركيا مساء اليوم الثلاثاء، لزلزال بقوة 5.6 تسبب في اهتزاز المنازل وسط البلاد، ضمن سلسلة من الهزات الأرضية المتتابعة التي تتعرض لها تركيا.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الاثنين، إلى قتيلين و140 مصابًا.

اقرأ أيضًا:

الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 4.0 درجات يضرب ملاطية

12 مصابًا في حالة حرجة

وأوضحت أفاد في بيان أن 12 شخصًا من المصابين في حالة صحية حرجة، واستمرار معالجة 40 آخرين، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل 31.

ووقع زلزال الاثنين بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” التابعة لولاية ملاطية. اقرأ أيضًا:

من بينها زلزال تركيا.. أقوى 10 هزات أرضية في القرن 21

زلزال بقوة 4.0 درجات

وصباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر منطقة يشل يورت بمدينة ملاطية جنوب شرق تركيا.

وقالت مرصد الزلازل، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة يشل يورت وعلى عمق 5.0 كيلومتر وفي حوالي الساعة09:38م.

اقرأ أيضًا:

وقف صامدا.. مسجد في زلزال تركيا الجديد يتعرض لهزة شديدة (فيديو)

10 آلاف هزة ارتدادية

ولفت إلى أن زلزال ملاطية تم تقييمه من ضمن الهزات الارتدادية الكبيرة، وأوضح أن المنطقة شهدت حتى ظهر الاثنين 10 آلاف و282 هزة ارتدادية.

وفي 6 من فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

اقرأ أيضًا:

المملكة ترسل 44 شاحنة تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا