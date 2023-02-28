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النيابة العامة توضح عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها

النيابة العامة توضح عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها

النيابة العامة توضح عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها
٠٨:٣٨:٢٥ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات تتخذ أشكالا محددة، وحذرت في الوقت نفسه من عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها

أنواع الشركات

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

أ – شركة التضامن.

ب- شركة التوصية البسيطة.

ج- شركة المساهمة.

د- شركة المساهمة المبسطة.

هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

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السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين

وحذرت النيابة العامة من أن: “كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة، أو السلطات التي يتمتع بها، أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، يعاقب بـ

– السجن مدة تصل إلى 3 سنوات

– غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال

وذلك حسب المادة 212/ب من نظام الشركات”.

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