الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها
مجدداً.. تركيا تتعرض لزلزال بقوة 5.6 وسط البلاد
حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة
الزعاق يحذر من الأمراض الموسمية وبرد الحسوم في شهر مارس
شاهد.. جريان سيول وادي جليل شرق الطائف
المملكة ترسل 44 شاحنة تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا

الرئيسية

 /

تقنية

 /

لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها

لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها

لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها
٠٨:٢٢:٤٩ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي تطبيق تويتر غير المشتركين في تويتر بلو بإغلاق ميزة التحقق بخطوتين.

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “بخصوص شروط تويتر الجديدة لمن هم غير مشتركين في تويتر بلو من أجل إغلاق خاصية التحقق برسالة نصيه ضروري تقفلها قبل 20 مارس”.

اقرأ أيضا:

“شكرًا لا نريدها”.. “تويتر” يطرح ميزة جديدة تثير اعتراضات مستخدميه

إغلاق خاصية التحقق

وأضاف “الميزة عند إغلاقها سوف يظهر لك تنبيه خطأ لذلك لن تستطيع إغلاقها إلا بعد تفعيل التحقق بتطبيق مصادقه ثم ستنجح معك المحاولة”.

وتابع “لو ما فعلت تطبيق المصادقة ورغبت في إغلاق المصادقة بخطوتين راح يظهر لك هذا الخطأ لذلك يتوجب عليك تفعيل تطبيق المصادقة من خلال التطبيق التالي Authenticator ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

آيفون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ومن خلال اندرويد يمكن تحميله من الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

“خطوة تصحيحية أم بداية النهاية”.. ماذا يعني السماح بـ 4 آلاف حرف في التغريد بـ “تويتر”؟

الكلمات الدلالية:
تطبيق تويتر تويتر تويتر بلو خاصية التحقق بخطوتين سالم الحربي

مواد ذات صلة

المزيد
احذر.. تطبيقات شائعة تنتهك خصوصيتك

احذر.. تطبيقات شائعة تنتهك خصوصيتك

٠١:٥١ م، الخميس، ١٧ يونيو ٢٠٢١
بـ “ميزات طال انتظارها”.. تسريب أبرز 8 تغييرات في “آيفون 15”

بـ “ميزات طال انتظارها”.. تسريب أبرز 8 تغييرات في “آيفون 15”

٠٢:٣٨ م، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
أول حاسب محمول في العالم بتبريد مائي

أول حاسب محمول في العالم بتبريد مائي

٠٨:٥٥ م، الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠١٥
تريد شراء هاتف ذكي؟.. إليك هذه النصائح حول «السعة التخزينية»

تريد شراء هاتف ذكي؟.. إليك هذه النصائح حول «السعة التخزينية»

١٠:٢٤ م، الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *