لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي تطبيق تويتر غير المشتركين في تويتر بلو بإغلاق ميزة التحقق بخطوتين.

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “بخصوص شروط تويتر الجديدة لمن هم غير مشتركين في تويتر بلو من أجل إغلاق خاصية التحقق برسالة نصيه ضروري تقفلها قبل 20 مارس”.

اقرأ أيضا:

“شكرًا لا نريدها”.. “تويتر” يطرح ميزة جديدة تثير اعتراضات مستخدميه

إغلاق خاصية التحقق

وأضاف “الميزة عند إغلاقها سوف يظهر لك تنبيه خطأ لذلك لن تستطيع إغلاقها إلا بعد تفعيل التحقق بتطبيق مصادقه ثم ستنجح معك المحاولة”.

وتابع “لو ما فعلت تطبيق المصادقة ورغبت في إغلاق المصادقة بخطوتين راح يظهر لك هذا الخطأ لذلك يتوجب عليك تفعيل تطبيق المصادقة من خلال التطبيق التالي Authenticator ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

آيفون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ومن خلال اندرويد يمكن تحميله من الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

“خطوة تصحيحية أم بداية النهاية”.. ماذا يعني السماح بـ 4 آلاف حرف في التغريد بـ “تويتر”؟