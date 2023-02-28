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شرطة أبوظبي تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة داخل “فاصوليا خضراء”
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شرطة أبوظبي تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة داخل “فاصوليا خضراء”

شرطة أبوظبي تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة داخل “فاصوليا خضراء”

شرطة أبوظبي تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة داخل “فاصوليا خضراء”
٠٨:٢٣:٢٤ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أحبطت شرطة أبوظبي تهريب ملايين الأقراص المخدرة أثناء محاولة تهريبها داخل مواد غذائية.

معدة للتهريب لدولة خليجية

وفي التفاصيل، فقد ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخص حاول تهريب 4.5 ملايين قرص من مخدر “الكبتاجون” داخل مُعلبات مواد غذائية محفوظة، قبل شروعه في تهريبها لإحدى الدول الشقيقة.

تتبع تحركات المشتبه به

وحسب “الإمارات اليوم”، كشف مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد طاهر غريب الظاهري أن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات  المشتبه به.

وأوضح أن معلومات وصلت من مصادر سرية خاصة للمديرية عن نية المتهم بإدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون إلى دولة الإمارات تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة .

علب الفاصوليا الخضراء

وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات قام برصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية.

ونوهت أنه باتباع كافة الإجراءات القانونية وفي لحظة الصفر قام الفريق  بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها.

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الكلمات الدلالية:
الامارات تهريب المخدرات شرطة أبوظبي فاصوليا خضراء

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