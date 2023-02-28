متحدث الأمن القومي الأمريكي: شراكتنا مع المملكة لن تنتهي أبدا

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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن: شراكة الولايات المتحدة مع المملكة لم تكن يوما مجرد واجب اعتيادي، ولن تنتهي أبدا.

شراكة استراتيجية

وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض، أن الشراكة بين المملكة وأمريكا استراتيجية، وممتدة لأكثر من 8 عقود، مضيفا: “قد واجهنا معا الكثير من التحديات”.

وأورد أنه كأية علاقات تمر بمراحل صعود وهبوط، لكن الإعلان عن دعم المملكة لأوكرانيا بـ400 مليون دولار سيساعد كييف على التعافي، خصوصا في ظل الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

أمن المنطقة

وأكد كيربي، أن المملكة لا تدافع عن أمنها فقط، بل عن المنطقة بأكملها، وبالتالي عن المواطنين الأمريكيين فيها، مشيدا بالدور الكبير لجهود المملكة في اليمن.

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مصالح أمنية وحيوية

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العلاقات الأمنية مع المملكة عامل مهم لاستقرار المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العلاقات مع المملكة متعددة الأوجه، وأن هناك مصالح أمنية وحيوية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة

وأضافت أنه لدى واشنطن مصالح أمنية مشتركة مع المملكة، وأنها تراعي عدم المساس بها، مشيرة إلى وجود 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة.