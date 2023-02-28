الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمريكي يرفع الأذان فوق مدينة سيدونا
النيابة العامة توضح عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها
شرطة أبوظبي تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة داخل “فاصوليا خضراء”
لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها
مجدداً.. تركيا تتعرض لزلزال بقوة 5.6 وسط البلاد
حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة
٠٧:٤٥:٥٠ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

طالب “حساب المواطن” المستفيدين، بمراجعة البنك بشكل فوري، في حال كانت الدفعة “مدفوعة”، و التأكد من عدم إيداع الدفعة.

إذا لم يتم الإيداع

وخلال إجابته على سؤال من أحد المستفيدين، أوضح “حساب المواطن” أنه: “في حال لم يتم الإيداع، بإمكانك رفع طلب على “صوتك مسموع”، واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”، وذلك من خلال الرابط: ( هنا )”.

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من “حساب المواطن” حول الدعم الخاص بالمطلقات

موعد صرف دفعة مارس

أصدر “حساب المواطن”، تنبيهًا جديدًا بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر فبراير – الدفعة 64.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين “هل فعلا سيتم صرف دفعة شهر (مارس) الخميس القادم؟”، أضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، بأنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يتم ايداع الدعم للدفعة “64” بتاريخ ” 9 مارس”.

وفي رده على استفسار عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفاد بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الىن أخبار السعودية اليوم إيداع دفعة حساب المواطن حساب المواطن دفعة شهر مارس مستفيدو حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
المساحة الجيولوجية: زلزال إيران لم يؤثر على المملكة وهذه أسبابه

المساحة الجيولوجية: زلزال إيران لم يؤثر على المملكة وهذه أسبابه

٠٦:٥٦ م، الخميس، ١٩ أبريل ٢٠١٨
عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة (فيديو)

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة (فيديو)

٠٤:٠٥ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب

دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب

٠٢:٤٩ ص، السبت، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
إلغاء إقامة “مزاين الإبل” في أُم رقيبة.. والاكتفاء بتنظيم حفل ختامي بالرياض

إلغاء إقامة “مزاين الإبل” في أُم رقيبة.. والاكتفاء بتنظيم حفل ختامي بالرياض

٠١:٥٧ م، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *