حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

طالب “حساب المواطن” المستفيدين، بمراجعة البنك بشكل فوري، في حال كانت الدفعة “مدفوعة”، و التأكد من عدم إيداع الدفعة.

إذا لم يتم الإيداع

وخلال إجابته على سؤال من أحد المستفيدين، أوضح “حساب المواطن” أنه: “في حال لم يتم الإيداع، بإمكانك رفع طلب على “صوتك مسموع”، واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”، وذلك من خلال الرابط: ( هنا )”.

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تنبيه مهم من “حساب المواطن” حول الدعم الخاص بالمطلقات

موعد صرف دفعة مارس

أصدر “حساب المواطن”، تنبيهًا جديدًا بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر فبراير – الدفعة 64.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين “هل فعلا سيتم صرف دفعة شهر (مارس) الخميس القادم؟”، أضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، بأنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يتم ايداع الدعم للدفعة “64” بتاريخ ” 9 مارس”.

وفي رده على استفسار عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفاد بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.