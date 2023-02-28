الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمريكي يرفع الأذان فوق مدينة سيدونا
النيابة العامة توضح عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها
شرطة أبوظبي تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة داخل “فاصوليا خضراء”
لغير المشتركين في تويتر بلو.. ميزة يجب إغلاقها
مجدداً.. تركيا تتعرض لزلزال بقوة 5.6 وسط البلاد
حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. جريان سيول وادي جليل شرق الطائف

شاهد.. جريان سيول وادي جليل شرق الطائف

شاهد.. جريان سيول وادي جليل شرق الطائف
٠٧:٤١:٤٣ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في وادي جليل شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق المقطع، أجواء ماطرة وهطول أمطار بأحياء شرق محافظة الطائف، وجريان سيول وادي جليل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

اقرأ أيضاً:

أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في ظهران الجنوب (فيديو)

حركة الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

اقرأ أيضاً:

متابعة دقيقة من ولي العهد.. القصة الكاملة لغرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الطائف سيول وادي جليل

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: مدينة الملك عبدالله تنتظر «موافقات رسمية» لبناء المفاعل النووي

مصادر: مدينة الملك عبدالله تنتظر «موافقات رسمية» لبناء المفاعل النووي

٠١:٣١ ص، الأحد، ٠٢ أغسطس ٢٠١٥
رجل أعمال: هذا الفرق بين الوظيفة والعمل الحر بالتجارة.. قد لا يناسب قدرات البعض!

رجل أعمال: هذا الفرق بين الوظيفة والعمل الحر بالتجارة.. قد لا يناسب قدرات البعض!

١٢:٣٥ ص، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠٢٢
الضمان الاجتماعي: لا إعانات للمرأة حال اقتناء زوجها سيارة فارهة

الضمان الاجتماعي: لا إعانات للمرأة حال اقتناء زوجها سيارة فارهة

٠١:٥٢ م، السبت، ٣١ مايو ٢٠١٤
مركز بكر الطبي الخيري ينفذ أكثر من 10 آلاف جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي

مركز بكر الطبي الخيري ينفذ أكثر من 10 آلاف جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي

٠٩:٢٧ م، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *