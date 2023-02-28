شاهد.. جريان سيول وادي جليل شرق الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في وادي جليل شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق المقطع، أجواء ماطرة وهطول أمطار بأحياء شرق محافظة الطائف، وجريان سيول وادي جليل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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حركة الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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