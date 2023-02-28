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المملكة ترسل 44 شاحنة تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا
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المملكة ترسل 44 شاحنة تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا

المملكة ترسل 44 شاحنة تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا

المملكة ترسل 44 شاحنة تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا
٠٧:٤٠:٥٧ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

عبرت أمس منفذ باب الهوى الحدودي, 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، في حين عبرت 22 شاحنة أخرى منفذ باب الحمام الحدودي.

محتويات الشاحنات

وتشتمل الشاحنات الـ44 على 50 ألف بطانية و20 ألف مفرش و200 طن من الفحم لأغراض التدفئة؛ يستفيد منها 325 ألف فرد.

مناطق التوزيع

وسيشمل التوزيع مناطق عفرين، وجندريس، وراجو، ومعبطلي، وشران، وشيخ الحديد، وحجي إسكندر، ودير بلوط، وقطمة، وكفرجنة، وبعدنلي، التابعة لمحافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا.

توجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموِ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.

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الكلمات الدلالية:
زلزال سوريا زلزال سوريا وتركيا مركز الملك سلمان مواد إغاثة

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