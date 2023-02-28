نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل
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وجهت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل.
وأضافت الدوسري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إذا كنتم تعانون من حساسية النيكل nickel و ترغبون في إجراء الإبر الدقيقة مع موجات الراديو micro-needling radiofrequency، تأكد أن الابر المستخدمة غير مصنوعة من النيكل”، موضحة أن جهاز مورفيوس لا يناسب مصابي حساسية النيكل”.
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بدوره، وجه د. موفق طيب استاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة ، والمتخصص في أمراض الحساسية والربو، نصيحة مهمة لمرضى الحساسية.
وأضاف د. موفق طيب “أما لو اضطررت للأكل خارج المنزل يجب أن تعرف الأسماء البديلة للمهيج الذي تتحسس منه قبل أن تأكله”.
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وفي وقت سابق، نصح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة مرضى حساسية القمح بتناول الدخن.
وأضاف أن مشكلة أنه كدقيق لوحده طعمه صعب لذا يخلط بدقيق الذرة البيضاء أو دقيق الذرة الصفراء أو دقيق الأرز وسيكون خبز لذيذ بإذن الله”.
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اذا كنتم تعانون من حساسية النيكل #nickel و
ترغبون في إجراء الإبر الدقيقة مع موجات الراديو micro-needling radiofrequency ( للنضارة والمسام … الخ) تأكد أن الابر المستخدمة غير مصنوعة من النيكل
-جهاز مورفيوس لا يناسب مصابي حساسية النيكل ..
سكارليت ،انفيني ، فراكسيس كله اوكيه
— د. نجلاء عبدالله الدوسري (@najla_aldawsari) February 27, 2023