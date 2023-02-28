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نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل
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نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل

نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل

نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل
٠٧:٣٢:٤٣ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل.

وأضافت الدوسري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إذا كنتم تعانون من حساسية النيكل nickel و ترغبون في إجراء الإبر الدقيقة مع موجات الراديو micro-needling radiofrequency، تأكد أن الابر المستخدمة غير مصنوعة من النيكل”، موضحة أن جهاز مورفيوس لا يناسب مصابي حساسية النيكل”.

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مواجهة حساسية الطعام

بدوره، وجه د. موفق طيب استاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة ، والمتخصص في أمراض الحساسية والربو، نصيحة مهمة لمرضى الحساسية.

وقال موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ننصح مريض حساسية الطعام أن يأكل من طبخ المنزل، وأن تكون مكوناته معروفة والتحكم فيها أمر سهل، بعكس الطعام من الخارج إلي عادة غير معروف المكونات”.

وأضاف د. موفق طيب “أما لو اضطررت للأكل خارج المنزل يجب أن تعرف الأسماء البديلة للمهيج الذي تتحسس منه قبل أن تأكله”.

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وفي وقت سابق، نصح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة مرضى حساسية القمح بتناول الدخن.

وقال طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الدخن يعتبر بديلاً ممتازاً لمرضى حساسية القمح أو عدم تحمل الجلوتين أو السيلياك لأنه خالي من الجلوتين”.

وأضاف أن مشكلة أنه كدقيق لوحده طعمه صعب لذا يخلط بدقيق الذرة البيضاء أو دقيق الذرة الصفراء أو دقيق الأرز وسيكون خبز لذيذ بإذن الله”.

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الكلمات الدلالية:
الحساسية حساسية الطعام حساسية النيكل علاج الحساسية

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