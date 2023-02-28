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حريق هائل يلتهم سفنًا في ميناء عربي (فيديو)
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حريق هائل يلتهم سفنًا في ميناء عربي (فيديو)

حريق هائل يلتهم سفنًا في ميناء عربي (فيديو)

حريق هائل يلتهم سفنًا في ميناء عربي (فيديو)
٠٧:١٠:٥٦ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، بميناء الأتكة في محافظة السويس المصرية، حيث شبّ الحريق بمنطقة بناء السفن ما أدى إلى التهام النيران عددًا من السفن ومراكب الصيد.

الإطفاء تهرع للحريق

وحسب إعلام محلي، فقد هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء لموقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المراكب المجاورة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، رفع حالة الطوارئ واستدعاء سيارات الحماية المدنية منعا لوصول ألسنة النيران لبقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.

كما وجه المسؤول المصري بالتنبيه على شركات البترول ومحطات قطاع تموين السفن المسؤول عن إمدادات الوقود البحرية بغلق المحابس الخاصة بها، لحين الانتهاء من التعامل الفوري مع النيران، وتم فرض نطاق أمني حول مكان الحريق.

النيابة تحقق

وانتقل فريق من نيابة السويس إلى موقع الحريق لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابة والخسائر المادية التي نجمت عن الحريق، كما تم فتح تحقيق في الواقعة للتوصل إلى أسباب الحريق وتحديد المسؤولين عن الحادث.

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