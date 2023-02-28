12 فئة ممنوعة من شرب القهوة نهائيًا

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يحذر خبراء الصحة من خطورة تناول أو شرب القهوة لفئات معينة بسبب الأضرار الناتجة عنها.

وتشمل هذه الفئات بالتفصيل:

أضرار شرب القهوة

1. الحوامل: حيث تسبب ارتفاع فرص الإجهاض

2. المرضعات: حيث تسبب زيادة خطر الإصابة بالجفاف

3. الأطفال: ترفع معدل ضربات القلب

4. المصابون بفرط نشاط المثانة حيث تسبب الحاجة إلى التبول

5. المياه الزرقا: حيث تسبب القهوة زيادة ارتفاع ضغط العين

6. القولون العصبي: زيادة سيولة الأمعاء

7. أمراض القلب: تسبب القهوة ارتفاع ضغط الدم

8. اضطرابات النوم: تسبب القهوة زيادة الأرق وتسببل لهم المعاناة

9. الصرع: تزيد من وتيرة النوبات

10. الإسهال: زيادة تحفيز الأمعاء

11. الارتجاع المعدي: تسبب ارتخاء العضلة العاصرة

12. نوبات الهلع: تزيد من تفاقهما

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دراسة طبية تكشف مفاجأة حول علاقة القهوة وفقدان البصر

وفي وقت سابق، كشفت دراسة لباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أن هناك علاقة بين تناول القهوة وفقدان البصر.

وأوضح فريق البحث أن البالغين الذين يشربون 3 أكواب أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا لديهم خطر الإصابة بالماء الزرقاء “الجلوكوما” بنسبة 66% أعلى من أولئك الذين لم يشربوا القهوة.

القهوة ومشاكل البصر

وحسب “سبوتنيك”، فقد أثبت الفريق أن العلاقة بين استهلاك القهوة والبصر معقدة، وأنه من المحتمل أن تؤثر القهوة على الناس بطرق مختلفة، مبينًا أن شرب كميات كبيرة جدا من القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما.

الغلوكوما عبارة عن مجموعة من الحالات التي تتميز بتلف العصب البصري، وهي ثاني سبب يؤدي إلى العمى في جميع أنحاء العالم، وتحدث معظم الحالات في البلدان النامية. النوع الأكثر شيوعًا من الغلوكوما، وهو الزرق الأساسي مفتوح الزاوية، يؤدي إلى ارتفاع ضغط مزمن في العين.

وربطت الدراسة شرب 3 أكواب أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا بزيادة خطر الإصابة بالجلوكوما، مشيرة غلى أن القهوة المحتوية على الكافيين قد تزيد الضغط في العين، مشيرة إلى أن الكافيين قد يزيد من مستويات حمض أميني يسمى هوموسيستين، والذي يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالمياه الزرقاء.

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