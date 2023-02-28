الزعاق يحذر من الأمراض الموسمية وبرد الحسوم في شهر مارس

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حذر الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، من انتشار الأمراض الموسمية، مع بداية شهر مارس، وأبرزها الحساسية بجميع أنواعها.

برد بعد دفء صيفي

وقال الزعاق، خلال مقطع فيديو، شاركه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن أواخر شهر مارس تشهد موسم “برد الحسوم” وهي الموجة التي تأتي بعد دفء صيفي.

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برد بياع الخبل عباته

وأوضح الزعاق، في فيدو سابق، أن “الحسوم” تطلق على آخر البرد في آخر الربيع، والعامة يسمونه برد “بياع الخبل عباته”، والعرب يسمونه ببرد الحسوم، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد، قال تعالى {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}.

وبيّن أن البرد أحد العلل الحياتية، مضيفاً “العلل تنقسم إلى قسمين، علل نفسية ومن أسبابها الفقر، وعلل جسمية ومن أسبابها البرد، والعامة يقولون “البرد والقلة.. أسباب كل علة”.

توقوا البرد في أوله وآخره

وتابع خالد الزعاق “البرد مضر في جميع مراحله، فأوله في أول موسم الخريف، والعامة يسمونه برد اصفري لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، والعرب يقولون توقوا البرد في أوله وآخره فإنه يعمل في الأجساد كعمله في الأشجار، فأوله محرق وآخره مورق.