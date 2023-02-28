الرئاسة الأوكرانية: نعارض مقترحات وقف إطلاق النار ولا نثق بها

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها التام ومعارضتها لمقترحات وقف إطلاق النار.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، نرفض أي مقترحات لوقف إطلاق النار لأننا لا نثق في تنفيذها والهدف من ورائها.

في سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن عربات مدرعة أميركية تحمل مواد كيماوية اتجهت نحو خطوط التماس مع أوكرانيا.

أمريكا تستخدم مواد كيميائية سامة

وحسب “سبوتنيك”، فقد أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.

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وأكد أن هناك المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة، ما ينذر باندلاع شرارة الحرب العالمية الثالثة.

موسكو تهاجم دول الناتو

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن دول حلف الناتو أصبحت تتصرف كعدو لروسيا، وليس كخصوم افتراضيين، بعد أن أصبحت طرفا في النزاع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن دول حلف الناتو تتصرف ككتلة موحدة معادية لموسكو، وأنهم ليس كخصوم افتراضيين حيث تعمل أجهزة استخباراتهم على مدار 24 ساعة ضد روسيا.

وبين أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، مستمرة في تقديم دعما عسكريًا وماليًا إلى أوكرانيا، يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة.

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