الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
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للعمل في الرياض.. مجلس الضمان الصحي يطلب موظفين في عدة تخصصات

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للعمل في الرياض.. مجلس الضمان الصحي يطلب موظفين في عدة تخصصات

للعمل في الرياض.. مجلس الضمان الصحي يطلب موظفين في عدة تخصصات

للعمل في الرياض.. مجلس الضمان الصحي يطلب موظفين في عدة تخصصات
٠٦:٤٣:٣٧ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مسؤول الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات 1:

المؤهلات والخبرات:

التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة

يفضل الحصول على شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) أو أي شهادة أخرى معادلة

مستوى اللغة الإنجليزية: أساسي.

خبرة: 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في دعم المستوى الأول لتكنولوجيا المعلومات

يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على البريد التالي:

البريد – (jobs@cchi.gov.sa).

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رابط التقديم.. “وقاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

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