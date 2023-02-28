طوابير ممتدة أمام مكاتب الصرافة في إيران لاستبدال الأموال بالدولار

تواصل – فريق التحرير:

اصطف مئات الإيرانيين، أمام مكاتب الصرافة في عموم البلاد، من أجل استبدال أموالهم بالدولار الأمريكي بعد انهيار العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية.

طوابير في طهران

وأظهر مقطع فيديو شاركه نشطاء إيرانيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقوف مواطنين إيرانيين أمام مكاتب الصرافة في العاصمة طهران، بعد جمع أموالهم ومدخراتهم، لتحويلها إلى الدولار

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فقد أكثر من نصف قيمته

تسببت الاضطرابات السياسية والاحتجاجات في إيران إلى فقدان الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ووصلت أسعار الأغذية لمستويات قياسية.

سعر الريال الإيراني أمام الدولار

وأفاد موقع أسعار الصرف الأجنبية بونباست دوت كوم بأن الدولار سجل 601,500 ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية أمس الأحد بالمقارنة مع 575 ألف ريال أول أمس السبت و540 ألف ريال يوم الجمعة.

الاحتجاجات الإيرانية

وفقد الريال الإيراني تقريباً نصف قيمته منذ بدء الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد وشكلت أجرأ تحد للسلطة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويتجه الإيرانيون، الذين يواجهون احتمال تفاقم الضائقة الاقتصادية، إلى الدولار والعملات الصعبة الأخرى أو الذهب لحفظ مدخراتهم وسط تضخم تجاوز 53% وارتفاع في الأسعار.