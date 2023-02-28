شاهد.. حوار شيق بين أمير القصيم وأستاذه الجامعي السابق

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لحوار شيق دار بين أمير القصيم د. فيصل بن مشعل بن سعود وأستاذه الجامعي السابق.

وقال أمير القصيم في المقطع:” هذا الله يحفظه، معلمي في المرحلة الجامعية علمنا العلم النافع وعلوم القانون والعلم الصحيح”.

ورفض أمير القصيم للمعلم أن يقوم له لكبر سنه، وعندما رأى معلمه يهم بالوقوف قال: “والله لا تقوم الله يحفظك”.

بينما قال أحد الحاضرين:”إن هذا المعلم من تلاميذ الشيخ ابن سعدي رحمه الله”.

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إنشاء مجمع تعليمي

يذكر أن أمير القصيم، نوه قبل أسابيع بإنشاء مشروع المجمع التعليمي لمدارس ابن سينا الأهلية للبنين والبنات، الذي سيقام بمدينة بريدة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليون ريال، وطاقة استيعابية تحتضن أكثر من 1600 طالب وطالبة.

ويقام مشروع المجمع التعليمي على مساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، ويعد أحد المرافق التعليمية ويحوي قرابة 100 فصل دراسي، وقاعة تعليمية، ومعمل لمصادر التعلم، وقاعة رياضية، ويستهدف مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وأشاد سمو أمير القصيم بالمشاريع التعليمية في القطاع الخاص التي تخدم المنظومة التعليمية للوطن، وتشارك بإيجاد مزيد من المحاضن التربوية والمعرفية المتقدمة، مؤكداً أن العمل على تجويدها وضبطها المهني والتعليمي يحقق الهدف المنشود.

من جانبه ثمن لسمو أمير المنطقة متابعته للمشهد التعليمي ودعمه لمشاركة القطاع الخاص في بناء المنظومة التعليمية في المنطقة، مشيرا إلى أن مساهمة شركة ابن سينا التعليمية المحدودة في الحراك التعليمي ستضيف المزيد من مقومات التميز المعرفي للطلاب والطالبات في المنطقة.

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