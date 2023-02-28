“المدفوعات السعودية” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة (المدفوعات السعودية – Saudi Payments)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير تطوير استمرارية الأعمال.

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

يفضل درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات.

عضو في BCI (MBCI) أو أي شهادة ذات صلة.

الخبرة والمعرفة والمهارات المرغوبة: من 4 إلى 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في استمرارية الأعمال مع حد أدنى من 1 إلى 2 سنوات في مناصب المسؤوليات الإدارية المتزايدة تدريجياً.

ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).

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عن المدفوعات السعودية:

لتشجيع الابتكار وتعزيز القطاع المالي في المملكة اجتمعت العلامات التجارية الرائدة في مجال المدفوعات في المملكة العربية السعودية (مدى، سداد، سريع وإيصال) تحت مظلة واحدة وهي “​ منظوم “المدفوعات السعودية”​ الكيان المشغل لأنظمة المدفوعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية وذلك لتحقيق اهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. وهو ما سيطور ويعزز الابتكار في القطاع المالي في المملكة ويقدم طرق دفع تناسب تطلعات عملائنا لتدعم توجه المملكة نحو مجتمع غير نقدي.

طريقة التقديم: