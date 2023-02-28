نقل رئيس عربي سابق إلى العناية المركزة

تواصل – فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن نقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية إلى مرحلة خطيرة.

وطلب شقيق البشير زيارته، فيما قبلت المحكمة الطلب بعد إبلاغها من قبل المحامي عبد الرحمن خليفة، حسب “البيان”.

يتجول داخل المستشفى

وفي وقت سابق من العام الماضي، أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الجدل بعد ظهوره يتجول داخل مستشفى ويزور مرضى ويصافحهم.

دون حراسة

وأظهر المقطع “البشير” وهو يتجول بكامل صحته وبدون حراسة، أو إجراءات قانونية داخل غرف أحد المستشفيات العامة التي يتلقى فيها العلاج؛ في حين قالت هيئة الدفاع عنه أمام المحكمة أن وضعه الصحي لا يسمح ببقائه في السجن.

وتسائل نشطاء وسياسيين في السودان، عن وضع “البشير” القانوني الذي يخضع للمحاكمة على ذمة عدة قضايا، والذي ظهر حرًا طليقًا داخل المستشفى، فيما لم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات المقطع.

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محاكمة البشير

ويحاكم البشير ونائباه، علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، وقادة بارزون بنظامه منذ 21 يوليو 2020، بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.