الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
قرار قضائي باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
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قرار قضائي باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

قرار قضائي باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

قرار قضائي باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
٠٥:٤٨:٥٩ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك على خلفية قضايا وجهت له فيها اتهامات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقبلها،  تم الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق ، عمران خان ، بكفالة ، فيما يتعلق بشكوى ضده خلال الانتخابات السابقة.

الأزمة الاقتصادية

وسبق أن ألقى وزير باكستاني، باللائمة على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتدهور عملة الروبية.

زيادة أسعار المنتجات البترولية

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني احسان إقبال إن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، هي نتيجة لاتفاق توصل إليه رئيس وزراء باكستان السابق، زعيم حزب حركة الإنصاف، عمران خان، مع صندوق النقد الدولي.

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ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس أوف باكستان” الباكستانية للأنباء، قال إقبال في كلمة له أمام حشد من عمال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في قرية تشانجووالي بمدينة شاكارجاره إن البلاد تواجه تضخما وأزمة اقتصادية بسبب السياسيات المتهورة للحكومة السابقة.

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اعتقال عمران خان باسكتان رئيس وزراء باسكتان السابق عمران خان

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