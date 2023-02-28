وزارة التجارة: 7 حقوق للمُستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التجارة، الحقوق التي يجب توفيرها للمُستهلك أو من يقوم بالشراء عند شراء المستلزمات والأجهزة الكهربائية.

7 حقوق للمستهلك

وأوضحت الوزارة التجارة، أن هذه الحقوق تشمل بالتفصيل:

كتابة البيان التجاري للجهاز باللغة العربية تتضمن صحة المواصفات المكتوبة عن الجهاز وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات أو الثلاجات أو الغسالات وعدم إزالتها قبل البيع. الحقوق تشمل أيضاً توضيح سعر الجهاز إفصاح الوكيل بكتابة واضحة من أي عيوب أو تغيير في السلعة الحصول على وثيقة موقعة من الوكيل تبين موعد استلام الجهاز والتزامات الوكيل في حال التأخير إيضاح سياسة الوكيل في توفير قطع الغيار والصيانة والضمان.

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“حماية المستهلك” تحذر المستهلكين من التعامل مع “إنستجرام”

تحذير من إنستجرام في التسوق

وفي وقت سابق، حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات “إنستجرام” لعدة أسباب.

وقالت المنصة إن الأسباب هي كالتالي:

1- منصة إنستجرام هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية

2- ترد للجمعية أسبوعيا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام

3- استخدام أغلب حسابات إنستجرام الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث أنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة

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4- لا تنطبق على حسابات إنستجرام متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.

5- وقد رصدت الجمعية أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية وبطاقات الشحن والإنترنت.

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