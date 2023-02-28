9 هزات ارتدادية تتعرض لها تركيا اليوم الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى 9 هزات ارتدادية متتالية، تراوحت درجاتها بين 3 إلى 4.4 وتركزت وسط وغربي البلاد، حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

12 مصابًا في حالة حرجة

من جانبها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الاثنين، إلى قتيلين و140 مصابًا.

وأوضحت أفاد في بيان أن 12 شخصًا من المصابين في حالة صحية حرجة، واستمرار معالجة 40 آخرين، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل 31.

ووقع زلزال الاثنين بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” التابعة لولاية ملاطية.

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زلزال بقوة 4.0 درجات

وصباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر منطقة يشل يورت بمدينة ملاطية جنوب شرق تركيا.

وقالت مرصد الزلازل، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة يشل يورت وعلى عمق 5.0 كيلومتر وفي حوالي الساعة09:38م.

وفي 6 من فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.