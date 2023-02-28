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الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها
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الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها

الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها

الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها
٠٥:٣٢:٤٨ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعاني البريطانيون من غلاء الأسعار التي ألقت بظلالها على الوجبة المفضلة لديهم وهي “البيتزا”، حيث تم استبعاد الطماطم منها في معظم المطاعم البريطانية، بسبب ارتفاع أسعارها.

أسعار الكهرباء

وتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في نقص الخضروات في المملكة المتحدة. ولهذا السبب، بدأت المطاعم بالتخلي عن الطماطم في إعداد البيتزا والمكرونة والصلصات.

وقررت إدارات العديد من المطاعم استبعاد طبق المكرونة البومودورو تماما من القائمة. كما اجتاحت المطاعم موجة من ارتفاع أسعار الوجبات.

زيادة 4 مرات

وارتفعت أسعار الطماطم على مدار العام في المملكة المتحدة 4 مرات، في حين توقع رئيس الاتحاد الإيطالي للطهاة في بريطانيا، إنزو أوليفيري، إغلاق بعض المطاعم بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويستخدم الطهاة الجبن، مثل الريكوتا، أو الخضار كمكونات رئيسية للبيتزا، ولكن بدون الطماطم.

الحكومة: الأحوال الجوية السبب

من جهتها تلقي الحكومة البريطانية باللوم على سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ما تسبب بنقص كميات الطماطم. كما أثرت أسعار الكهرباء المرتفعة على المعروض من المنتجات المزروعة في البيوت الزجاجية المحلية وفي هولندا.

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الكلمات الدلالية:
اسعار الطماطم البيتزا بريطانيا غلاء الاسعار

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