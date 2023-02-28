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الطائرات المسيرة الأوكرانية تستهدف موسكو.. وبوتين: سنرد

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الطائرات المسيرة الأوكرانية تستهدف موسكو.. وبوتين: سنرد

الطائرات المسيرة الأوكرانية تستهدف موسكو.. وبوتين: سنرد

الطائرات المسيرة الأوكرانية تستهدف موسكو.. وبوتين: سنرد
٠٤:٥٩:٢٢ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مؤشر خطير، أعلنت محافظ السلطات الروسية سقوط طائرة مسيرة في مقاطعة موسكو بدون وقوع ضحايا أو أضرار.

بوتين يتوعد برد سريع وقاس

وفي تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين أكد أنه لابد من الرد على كل تهديد الأمن القومي لبلاده، مؤكدًا أن روسيا ستستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الضرورية.

العدوان الروسي لا يمس سيادة أوكرانيا فقط

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي: إن العدوان الروسي لا يمس سيادة أوكرانيا فقط بل هو اعتداء على ميثاق الأمم المتحدة، مبينًا أن واشنطن تتفهم أن بعض العقوبات على روسيا لا يمكن تطبيقها جملة واحدة، وأنها تراقب امتثال مختلف الدول للعقوبات المفروضة على روسيا.

الحرب العالمية الثالثة تقترب

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن عربات مدرعة أمريكية تحمل مواد كيماوية اتجهت نحو خطوط التماس مع أوكرانيا.

أمريكا تستخدم مواد كيميائية سامة

وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.

أمريكا تحمل الكيماوي لخطوط المواجهة

وأكد أن هناك المعلومات تتحدث عن نية الولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة، ما ينذر باندلاع شرارة الحرب العالمية الثالثة.

الكرملين: الناتو أصبح طرفا في النزاع بأوكرانيا

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن دول حلف الناتو أصبحت تتصرف كعدو لروسيا، وليس كخصوم افتراضيين، بعد أن أصبحت طرفا في النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن دوال حلف الناتو تتصرف ككتلة موحدة معادية لموسكو، وأنهم ليس كخصوم افتراضيين حيث تعمل أجهزة استخباراتهم على مدار 24 ساعة ضد روسيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة الطائرات المسيرة العدوان الروسي الكرملن بوتين روسيا

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