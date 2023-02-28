الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة التجارة: 7 حقوق للمُستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية
الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها
الطائرات المسيرة الأوكرانية تستهدف موسكو.. وبوتين: سنرد
والسبب صادم.. الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في هذه الدولة
بعد شكاوى من الآلاف.. “يوتيوب” يعلن عن “أخبار سارة” لمستخدميه
“هيونداي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “i10”.. و10 مميزات حصرية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

بعد شكاوى من الآلاف.. “يوتيوب” يعلن عن “أخبار سارة” لمستخدميه

بعد شكاوى من الآلاف.. “يوتيوب” يعلن عن “أخبار سارة” لمستخدميه

بعد شكاوى من الآلاف.. “يوتيوب” يعلن عن “أخبار سارة” لمستخدميه
٠٤:٤١:١٣ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلن موقع “يوتيوب”، إصلاح أعطال تتعلق بتطبيقه الرئيسي و(يوتيوب تي.في) بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى موقع بث مقاطع الفيديو أمس الإثنين.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور) لتتبع انقطاع خدمات الإنترنت والمواقع، أن هناك أكثر من 12 ألف واقعة لأشخاص أبلغوا عن مواجهة مشكلات مع “يوتيوب” بعد ظهر أمس الإثنين.

اقرأ أيضًُا:

اشتعال المنافسة.. «يوتيوب» يرد على «تيك توك» بميزة جديدة

العطل أثر على عدد أكبر من المستخدمي

ويتتبع (داون ديتيكتور) الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته. وقد يكون العطل أثر على عدد أكبر من المستخدمي، بحسب وكالة “رويترز”.

وكتب موقع “يوتيوب” على صفحة الحالة الخاصة به: “أخبار سارة، تم الإصلاح! يمكنك معاودة تصفح يوتيوب تي.في أو تطبيق يوتيوب الرئيسي كالمعتاد”.

الكلمات الدلالية:
أعطال في يوتيوب مقاطع الفيديو موقع داون ديتيكتور يوتيوب تي.في

مواد ذات صلة

المزيد
«أندرويد 8 – أوريو» يأتي بمميزات جديدة لأول مرة.. تعرَّف عليها

«أندرويد 8 – أوريو» يأتي بمميزات جديدة لأول مرة.. تعرَّف عليها

١٢:٥٦ م، الخميس، ١٩ أبريل ٢٠١٨
أبل تحضر لمفاجأة.. آيفون بثلاث كاميرات ونظام شحن جديد

أبل تحضر لمفاجأة.. آيفون بثلاث كاميرات ونظام شحن جديد

١٢:٥٢ ص، السبت، ٠٢ فبراير ٢٠١٩
“إل جي”: إطلاق هاتف “نيكسوس 4″ باللون الأبيض

“إل جي”: إطلاق هاتف “نيكسوس 4″ باللون الأبيض

٠٩:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٨ مايو ٢٠١٣
SunsetScreen يحمي عينك من أضرار شاشات الكمبيوتر

SunsetScreen يحمي عينك من أضرار شاشات الكمبيوتر

٠٨:٠٧ ص، الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *