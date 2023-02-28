بعد شكاوى من الآلاف.. “يوتيوب” يعلن عن “أخبار سارة” لمستخدميه

تواصل – وكالات:

أعلن موقع “يوتيوب”، إصلاح أعطال تتعلق بتطبيقه الرئيسي و(يوتيوب تي.في) بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى موقع بث مقاطع الفيديو أمس الإثنين.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور) لتتبع انقطاع خدمات الإنترنت والمواقع، أن هناك أكثر من 12 ألف واقعة لأشخاص أبلغوا عن مواجهة مشكلات مع “يوتيوب” بعد ظهر أمس الإثنين.

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العطل أثر على عدد أكبر من المستخدمي

ويتتبع (داون ديتيكتور) الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته. وقد يكون العطل أثر على عدد أكبر من المستخدمي، بحسب وكالة “رويترز”.

وكتب موقع “يوتيوب” على صفحة الحالة الخاصة به: “أخبار سارة، تم الإصلاح! يمكنك معاودة تصفح يوتيوب تي.في أو تطبيق يوتيوب الرئيسي كالمعتاد”.