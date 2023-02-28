الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
9 هزات ارتدادية تتعرض لها تركيا اليوم الثلاثاء
قرار قضائي باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
وزارة التجارة: 7 حقوق للمُستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية
الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها
الطائرات المسيرة الأوكرانية تستهدف موسكو.. وبوتين: سنرد
والسبب صادم.. الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في هذه الدولة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

والسبب صادم.. الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في هذه الدولة

والسبب صادم.. الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في هذه الدولة

والسبب صادم.. الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في هذه الدولة
٠٤:٥٨:١٣ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة تعليق الرحلات الإنسانية بعد تعرض إحدى مروحياتها لإطلاق نار شرق الكونغو الديمقراطية.

 الرحلات الجوية لن تستأنف

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في الكونغو كلود كالينجا إن الرحلات الجوية بين عاصمة الإقليم جوما ومدينتي بيني وبونيا الشرقيتين تم تعليقها حتى إشعار آخر.

لم يتم تحديد منفذ الهجوم

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد منفذ الهجوم وأن الرحلات الجوية لن تستأنف إلا بعد تقييم الوضع الأمني.

وتعرضت مروحية يديرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإطلاق نار الجمعة الماضي بالقرب من غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.

اقرأ أيضًا:

وفاة 50 عاملاً إثر انهيار منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية بالكونغو يشهد إسلام شخصين

إطلاق نار على مروحية تابعة للأمم المتحدة في هذه الدولة

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الرحلات الإنسانية الكونغو برنامج الأغذية العالمي

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. سيارة تقطع الإشارة الحمراء أمام دورية أمنية (فيديو)

الرياض.. سيارة تقطع الإشارة الحمراء أمام دورية أمنية (فيديو)

٠٢:٣٢ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠١٦
«الغذاء والدواء» تُطلق حملة توعوية بالعدسات اللاصقة والنظارات الطبية

«الغذاء والدواء» تُطلق حملة توعوية بالعدسات اللاصقة والنظارات الطبية

٠٤:٢٣ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11572 نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11572 نقطة

٠٤:٢٣ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
الصحة: 60 % من المواطنين لديهم إما زيادة في الوزن أو سمنة

الصحة: 60 % من المواطنين لديهم إما زيادة في الوزن أو سمنة

١٢:٠٧ م، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *