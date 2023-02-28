والسبب صادم.. الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة تعليق الرحلات الإنسانية بعد تعرض إحدى مروحياتها لإطلاق نار شرق الكونغو الديمقراطية.

الرحلات الجوية لن تستأنف

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في الكونغو كلود كالينجا إن الرحلات الجوية بين عاصمة الإقليم جوما ومدينتي بيني وبونيا الشرقيتين تم تعليقها حتى إشعار آخر.

لم يتم تحديد منفذ الهجوم

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد منفذ الهجوم وأن الرحلات الجوية لن تستأنف إلا بعد تقييم الوضع الأمني.

وتعرضت مروحية يديرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإطلاق نار الجمعة الماضي بالقرب من غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.

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