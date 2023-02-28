الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أكبر كمبيوتر محمول في العالم.. حجم لا يمكن تخيله
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أكبر كمبيوتر محمول في العالم.. حجم لا يمكن تخيله

أكبر كمبيوتر محمول في العالم.. حجم لا يمكن تخيله

أكبر كمبيوتر محمول في العالم.. حجم لا يمكن تخيله
٠٤:٣٦:٠٩ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سئم زوجان “يوتيوبر” من استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة ذات الشاشات الصغيرة، لذلك قررا تصميم أكبر كمبيوتر محمول للألعاب في العالم.

وفي حين يبلغ حجم أكبر كمبيوتر محمول في السوق 21 بوصة، قرر الزوجان إيفان وكاتلين، تصميم أكبر كمبيوتر محمول للألعاب في العالم، يبلغ وزنه 45 كجم.

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حجم الجهاز 43 بوصة

ويبلغ حجم الجهاز 43 بوصة، وقد تم تصميمه باستخدام شاشة ((سامسونج – إم 7 أو بي)، وفقا لصحيفة “ديلي ستار”.

لكن التحدي الذي واجه المصممان تمثل في العثور على بطارية قوية لتشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول، والتي تضمنت “كارت الشاشة”، ومعالجًا من أعلى المستويات.

واضطر الزوجان في النهاية إلى استخدام محطة طاقة محمولة، ولم يخل الأمر من مشكلات، حيث واجه الزوجان مشاكل في تركيب الشاشة على هيكل الكمبيوتر المحمول. لكنهما في النهاية تمكنا من رش جسم الكمبيوتر المحمول وإضافة بعض “الراتنج” إليه.

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قالت كاتلين وهي تستعرض المنتج النهائي في نهاية الفيديو: “الأضواء، القطع النهائية، لوحة المفاتيح مضاءة- يبدو وكأنه كمبيوتر محمول كبير! إنه جنون!”.

وأعرب مستخدمو “يوتيوب” عن شعور بالدهشة من الكمبيوتر المحمول العملاق، ودفع أحد المستخدمين إلى التعليق، قائلاً: “يمكنني تخيل شخص ما يقود سيارته إلى مقهى برافعة شوكية تحمل هذا الكمبيوتر المحمول العملاق. ثم يكافحون ببطء لإدخاله من الباب حيث يمكنهم في النهاية دفعه على الطاولة. يفتحونه ويبدأون في النقر بسعادة”.

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أكبر كمبيوتر محمول للألعاب في العالم شاشة (سامسونج – إم 7 أو بي يوتيوبر

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