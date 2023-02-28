“هيونداي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “i10”.. و10 مميزات حصرية

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كشفت شركة “هيونداي” عن نيتها طرح نسخ معدّلة من مركبات “i10″، مخصصة للدول الأوروبية وبعض الأسواق العالمية الأخرى.

مميزات السيارة

وأدخلت الشركة العديد من التغييرات على المركبة الجديدة ومنها ما يلي:

1- واجهات أمامية معدّلة

2- شبك جديد لغطاء المبرد الأمامي دمجت بداخله مصابيح LED مميزة التصميم

3- مصابيح خلفية بتصميم جديد أيضا.

4 – هيكل بطول 381 سم أو 267 سم مزود بعجلات بمقاس 15 إنشا

5 – ثبت على مؤخرة الهيكل جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية

6- حصلت “i10” على واجهة قيادة جديدة

7- على الواجهة تم تثبيت لوحة تضم شاشتين، واحدة رقمية قبالة السائق وأخرى لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض تقنيات المركبة الأخرى

8- زودت المركبة بنظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ

9- زودت بنظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات

10- كما زودت بنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

ومن المقرر أن تطرح هيونداي عدة نسخ منها بمحركات مختلفة، محركات بسعة 1.0 ليتر بعزم 67 حصانا، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان.

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