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ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 83 دولارا للبرميل
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ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 83 دولارا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 83 دولارا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يسجل 83 دولارا للبرميل
٠٤:١٩:٠٥ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا اليوم في التعاملات الآسيوية مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بمقدار  39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو 63 سنتا إلى 82.67 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 76.29 دولار للبرميل.

خسائر شهرية لـ “برنت”

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 بالمئة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8 بالمئة ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.

في الوقت نفسه، قال محللون في جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء “الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب”.

وأبقى محللو النفط في جيه.بي مورغان على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

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