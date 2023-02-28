بعد 48 ساعة.. إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تواصل – فريق التحرير:

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل في اليوم الأخير من الاختبارات.

وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، يوم الأحد، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وتستمر الاختبارات التحريرية تستمر حتى الخميس العاشر من شهر شعبان، على أن يعلن في نهاية دوام الأخير نتائج الاختبارات.

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إجازة رسمية لمده 10 أيام

ويحصل الطلبة على إجازة رسمية لمده 10 أيام حتى بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان الموافق 12 من شهر مارس.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 20 شعبان القادم، ويستمر على حسب توزيع الفصول في جدول التقويم في الرابع من ذي الحجة، وهو الفصل الأخير للدراسة بالمملكة.

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ويتخلل الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ من يوم 22 رمضان وتستمر حتى يوم ٥ شوال، يعود بعدها الطلاب للدوام الثالث حتى نهاية الفصل في انتهاء الأسبوع الثالث عشر، حيث يقوم الطلاب بأداء الاختبارات النهائية.