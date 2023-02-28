لـ 895 مليار ريال.. الصناعة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي ثلاث مرات

تواصل – واس:

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل عن أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة.

إنشاء 15 مصنعًا للتقنيات الحديثة

وخلال مشاركته في جلسة حوارية في “المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث، أوضح أنه تم إنشاء 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف.

مضاعفة قيمة الصادرات لـ 557 مليار ريال

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف أيضًا مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%، والوصول بمجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.

وأكد أن الإستراتيجية حددت 15 ممكناً صناعياً في المملكة تم إدراجها ضمن 4 ممكنات رئيسة وهي:

1 – بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية.

2 – تنمية بيئة الأعمال الصناعية.

3 – تعزيز التجارة الدولية للمملكة.

4 – تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.

وبين أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تتوزع على ثلاثة مسارات هي:

1 – تبسيط السياسات المتعلقة بالإنشاءات.

2 – تطوير مبادرات خاصة بـ 12 نشاطاً صناعياً، كالأغذية والأدوية، والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها.

3 – المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، التي تُعنى بتهيئة البيئة الصناعية للمستثمرين بمناطق المملكة حسب ميزاتها النسبية.

وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف زيادة أعداد المصانع في المملكة بحلول عام 2035 إلى 36 ألف مصنع من بينها:

1 – أربعة مصانع لتجميع مكونات الطائرات.

2 – ثلاثة مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية.

3 – ثمانية مصانع لتشكيل المعادن، كما تستهدف طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

الوزارة تولي أهمية قصوى للمهن الهندسية

وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للمهن الهندسية؛ لمكانة الهندسة بوصفها ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجية التعدين في المملكة، وتمحور مهن المستقبل حول المهن الهندسية، واعتماد مستقبل تطور الهندسة على المهن الواعدة المرتكزة على التقنيات المتطورة.

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