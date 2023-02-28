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مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.8 مليار ريال
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مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.8 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.8 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 6.8 مليار ريال
٠٤:١٦:٥١ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.1 %، ليغلق عند 10103 نقاط (+ 108 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال.

وشهدت جلسة اليوم، وخلال فترة المزاد، تنفيذ إم إس سي آي، لتغييراتها في السوق السعودي حسب مراجعتها الربعية لمؤشراتها، بحسب “أرقام”.

ارتفاع سهم أرامكو

ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 3 % عند 31.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم.

وأنهت أسهم، سبكيم العالمية، واتحاد اتصالات، وأكوا باور، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، والمتقدمة، وكيان السعودية، وجبل عمر، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

وأغلق سهما، ثوب الأصيل، وسيسكو، عند 36.25 ريال (+ 5 %) للأول و24.02 ريال (+ 2 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية.

تراجع سهم سابك

في المقابل، تراجع سهم سابك، بنسبة 4 % عند 88.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.2 مليون سهم.

وكانت الشركة، أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022، إلى 293 مليون ريال وبنسبة 94 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وهي دون متوسط توقعات السوق البالغة نحو 1.8 مليار ريال.

وأغلق سهم سابتكو، عند 17.26 ريال (- 4 %)، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 93.3 مليون ريال عن الربع الرابع 2022.

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