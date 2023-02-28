للباحثين عن عمل.. “نيوم” تعلن بدء التقديم في هذا البرنامج الضخم

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تعلن شركة نيوم عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج الإرشاد الوظيفي لشباب وشابات منطقتي نيوم وتبوك.

ويهدف إلى التدريب على المقابلات الوظيفية وأساسيات إعداد السيرة النائية والتوجيه المهني.

وفيما يلي التفاصيل:

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عنوان البرنامج:

برنامج الإرشاد الوظيفي (النسخة الرابعة).

شروط بالبرنامج :

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون عمر المتقدم/ـة 18 سنة فما فوق والأولوية لحملة شهادة البكالوريوس.

– الأولوية للمتقدمين من منطقتي تبوك ونيوم.

– الأولوية للباحثين عن عمل.

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عن البرنامج:

مسارات البرنامـج:

– كتابة وتطوير السيرة الذاتية.

– التوجيه والإرشاد المهني.

– المقابلة الوظيفية التجريبية.

أهداف البرنامج:

– زيادة فرص العمل لأبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك.

– تمكين أبناء المنطقة من معرفة قدراتهم وخبراتهم الكامنة.

– تمكين الشركات من الحصول على خبرات محلية مناسبة ومميزة.

– تمكين الباحثين عن عمل من الإلمام بالركائز الأساسية للحصول على وظيفة.

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة، يرجي الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).