مساهمو “تسلا” يرفعون دعوى جماعية ضد “ماسك”.. والكشف عن السبب

تواصل – فريق التحرير:

قام المساهمون في شركة تسلا برفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومؤسسها، إيلون ماسك، واتهموا الشركة بالتضليل وخداع المساهمين فيها.

وفي نص الدعوى التي رفعت ضد الشركة، جاء فيها: “المدعى عليهم أدلوا ببيانات كاذبة أو مضللة.. وبالغوا في تقدير فعالية وجدوى وسلامة تقنيات أنظمة القيادة الآلية وأنظمة القيادة بشكل عام في سيارات تسلا”.

وجاء في نص الدعوى المقدمة إلى عدد من منشورات وسائل الإعلام حول حوادث سيارات تسلا، بما فيها الحوادث التي تسببت بوفاة أشخاص.

استدعاء أكثر من 362 ألف مركبة

وتمت الإشارة إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية حول تقنيات القيادة الذاتية لمركبات تسلا وحملة استدعاء أكثر من 362 ألف مركبة كهربائية من إنتاج الشركة بسبب مشكلات في تقنيات القيادة الذاتية في تلك المركبات.