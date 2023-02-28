مساهمو “تسلا” يرفعون دعوى جماعية ضد “ماسك”.. والكشف عن السبب
تواصل – فريق التحرير:
قام المساهمون في شركة تسلا برفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومؤسسها، إيلون ماسك، واتهموا الشركة بالتضليل وخداع المساهمين فيها.
وفي نص الدعوى التي رفعت ضد الشركة، جاء فيها: “المدعى عليهم أدلوا ببيانات كاذبة أو مضللة.. وبالغوا في تقدير فعالية وجدوى وسلامة تقنيات أنظمة القيادة الآلية وأنظمة القيادة بشكل عام في سيارات تسلا”.
وجاء في نص الدعوى المقدمة إلى عدد من منشورات وسائل الإعلام حول حوادث سيارات تسلا، بما فيها الحوادث التي تسببت بوفاة أشخاص.
استدعاء أكثر من 362 ألف مركبة
وتمت الإشارة إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية حول تقنيات القيادة الذاتية لمركبات تسلا وحملة استدعاء أكثر من 362 ألف مركبة كهربائية من إنتاج الشركة بسبب مشكلات في تقنيات القيادة الذاتية في تلك المركبات.
تبعا لنص الدعوى أيضا فإن “الإجراءات الخاطئة وإغفال القائمين على شركة تسلا تسببوا بانخفاض قمية أسهم الشركة، وبسبب الانخفاض الحاد في القيمة السوقية لأسهم تسلا تكبّد المساهمون فيها خسائر كبيرة”.
شراء أوراق تسلا المالية
قام المدعون، وهم مجموعة من المساهمين من الأفراد والكيانات القانونية بشراء أوراق تسلا المالية في الفترة ما بين 2019 و2023، وهم يسعون حاليا للحصول على تعويضات من الشركة ومؤسسا، إيلون ماسك.
وكانت شركة تسلا قد فقدت الكثير من أسهمها، بعد أن أعلن الأخير استحواذه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وبحسب شبكة “CNBC”، فإن أسهم الشركة تراجعت بشكل حاد بالمقارنة بشركات صناعة السيارات الكبرى، وأغلقت يوم الثلاثاء الماضي عند حوالي 138 دولارًا للسهم، أو انخفضت بنسبة 8% خلال جلسة واحدة.
مقارنة بين انخفاض أسهم “تسلا” والشركات الأخرى
وبمقارنة بسيطة بين أسعار شركات السيارات الكبرى و”تسلا” منذ تولي “ماسك” مسؤولية “تويتر”، فيتضح أن أسهم شركة تسلا انخفضت بنسبة 59%، مقابل 26% لشركة فورد، و12% لشركة جنرال موتورز.
وتعليقًا على هذا التراجع المفاجئ، حاول “ماسك” تبرير ذلك في رده على أحد “مساهمي” تسلا: “مع اقتراب معدل العائد الحقيقي الخالي من المخاطر لأذون الخزانة من معدل العائد الأكثر خطورة في الأسهم، تنخفض قيمة الأسهم”.
كان ماسك قد باع بالفعل أسهمًا بمليارات الدولارات من حصته في “تسلا” لتمويل صفقة تويتر، بما في ذلك بيع 3.6 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت وثيقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية،كشفت أن إيلون ماسك، باع حصة أخرى من الأسهم، بقيمة 3.6 مليار دولار في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.
وخلال 3 أيام، باع ماسك 22 مليون سهم في تسلا، وفي أعقاب هذه الأنباء، تراجعت أسهم تسلا بنحو 3 في المئة في جلسة التداول الاعتيادية.
البنك الفيدرالي الأمريكي يستمر في رفع معدلات الفائدة
وقال رئيس شركة “تويتر”، في تغريدة، أمس الأول الثلاثاء، وسط صفقة البيع: “أواجه خطر التصريح بشكل واضح، على دراية بالديون في ظل أوضاع الاقتصاد الكلي المضطرب، خاصة عندما يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة”.
وتعد هذه ثاني مرة يبيع فيها ماسك أسهمًا بشركة تسلا، عقب شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار. وكان ماسك قد باع في نوفمبر الماضي 19.5 مليون سهم بقيمة 3.95 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا لتمويل صفقة تويتر.
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