أكثر من 900 ألف إجراء طبي في مستشفى الإمام الفيصل خلال عام

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كشف مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن تنفيذ 971,818 إجراء طبي قدمه للمستفيدين خلال عام 2022.

أرقام هامة تحققت في عام

وأوضح أن عدد المستفيدين من الطوارئ والإسعاف بلغ 78,002 مستفيد، و 62,901 مستفيد من العيادات الخارجية، و 33,723 مستفيدا من العيادات الافتراضية، و 14,290 مستفيدا من التأهيل الطبي، و 5,655 مستفيدا من قسم التنويم.

إجراء 1,248 عملية جراحية

وأضاف أن عدد مستفيدي الرعاية الصحية المنزلية بلغ 1,706، فيما تم إجراء 1,248 عملية جراحية، كما بلغت عدد الفحوصات المخبرية 710,118 فحصاً مخبري، و 64,175 فحصاً إشعاعي.

تقديم مختلف الخدمات الصحية

يذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل يعمل على تقديم مختلف الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة وكفاءة عالية وذلك بإتباع مقاييس ومعايير أداء عالمية؛ وذلك في ظل وجود إمكانيات متعددة وكوادر متميزة متخصصة.

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