استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة محلية الصنع لصالح القوات البحرية

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية, الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة.

الزوارق تم تصنيعها بأحدث المواصفات العالمية

وأوضحت أن الزوارق المصنعة من نوع “HSI32” وتم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك بتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة “إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI” وشركةCMN” ” الفرنسية.

استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية

وأضافت أن الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة، يأتي تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر من العام 2020.

رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي

وأكدت أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية

وأشارت إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.